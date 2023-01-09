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08:27, 9 января 2023Мир

Китай провел очередные военные учения вблизи Тайваня

Reuters: Китай провел очередные военные учения вблизи Тайваня

Фото: Reuters

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило о проведении военных учений вблизи морских и воздушных границ Тайваня. Об этом пишет агентство Reuters.

Китайские военные вечером 8 января заявили, что намерены «решительно противостоять провокациям сепаратистских сил, выступающим за независимость Тайваня». Командование НОАК подчеркивает, что в случае реального столкновения армия Китая сделает акцент на ударах с воздуха и моря.

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В свою очередь в Тайбэе осудили проводимые Китаем учения, а также заявили, что Пекин выдвигает «беспочвенные обвинения», а сам Тайвань будет «решительно отстаивать свой суверенитет».

Ранее в Минобороны Тайваня заявили, что 57 самолетов и четыре корабля НОАК приблизились к Тайваню за минувшие сутки.

26 декабря сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону ПВО Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР.

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Глеб Бажуткин
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