Reuters: Китай провел очередные военные учения вблизи Тайваня

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило о проведении военных учений вблизи морских и воздушных границ Тайваня. Об этом пишет агентство Reuters.

Китайские военные вечером 8 января заявили, что намерены «решительно противостоять провокациям сепаратистских сил, выступающим за независимость Тайваня». Командование НОАК подчеркивает, что в случае реального столкновения армия Китая сделает акцент на ударах с воздуха и моря.

В свою очередь в Тайбэе осудили проводимые Китаем учения, а также заявили, что Пекин выдвигает «беспочвенные обвинения», а сам Тайвань будет «решительно отстаивать свой суверенитет».

Ранее в Минобороны Тайваня заявили, что 57 самолетов и четыре корабля НОАК приблизились к Тайваню за минувшие сутки.

26 декабря сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону ПВО Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР.