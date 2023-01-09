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07:02, 9 января 2023Мир

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая

ВС Тайваня сообщили о приближении 57 самолетов и четырех кораблей армии Китая

Фото: Globallookpress.com

57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

«За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — уточнили в ведомстве. В опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова вошли 28 самолетов.

Тайвань уже направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией. На острове развернуты комплексы наземного базирования.

26 декабря сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону ПВО Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР.

Марина Совина
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