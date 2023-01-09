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12:07, 9 января 2023Среда обитания

В Москве поставили рекорд по новостройкам

«Метриум»: объем выхода на рынок московских новостроек в 2022 году оказался рекордным

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Объем выхода на московский рынок недвижимости новостроек в 2022 году оказался наибольшим за последние четыре года. О том, что в столице поставили рекорд по строительству нового жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

По итогам года в Москве начали строить 83 жилых и апартаментных комплектов. Это на девять процентов больше показателя 2021 года, когда строилось 76 комплексов. В 2020 году на рынок вышло 72 проекта, в 2019-м — 70, а в 2018 — 88. Почти 70 процентов проектов приходятся на массовый сегмент и бизнес-класс.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка считает, что основной причиной высокой активности застройщиков является отложенное предложение со времен пандемии. Во время карантина девелоперы приостанавливали разработку новых проектов на фоне неопределенности, а после снова начали выводить новостройки на рынок. Кроме того, в 2022 году застройщикам было выгодно запускать продажи, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. Из-за этого объем предложения значительно вырос, однако в 2023 году число новых проектов может сократиться.

В декабре эксперты предсказали цены на первичную недвижимость в 2023 году. В регионах стоимость новостроек может продолжить расти, в то время как в столице ожидается стагнация.

Александра Качан
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