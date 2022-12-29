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19:14, 29 декабря 2022Среда обитания

Предсказаны цены на новостройки в 2023 году

ТАСС: новостройки в регионах России продолжат дорожать в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году цены на новостройки в регионах продолжат расти, на столичных рынках ожидается стагнация. Такую динамику на первичном рынке жилья в России предсказали опрошенные ТАСС эксперты.

«Можно прогнозировать постепенный и небольшой рост цен на уровне инфляции. В некоторых городах, где уже образовался ценовой пузырь, таких как Москва, Сочи, Краснодар, цены могут начать понемногу "сдуваться"», — пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Он добавил, что за 2022 год один квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 17,3 процента, до 109,7 тысячи рублей.

Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-новострой» Ирина Доброхотова отметила, что многое зависит от ситуации на рынке жилья в конкретных регионах. По словам специалистки, в некоторых субъектах квадрат в новостройках стоит в среднем менее 80 тысяч рублей — это может привести к скорой потере рентабельности девелоперского бизнеса.

«Из-за инфляции эта цифра почти сравнялась с показателями себестоимости строительства. В таких регионах рост цен неизбежен. На крупнейших субрынках новостроек (Москва и область, Санкт-Петербург, Сочи и другие) пока ситуация не изменится, нас, вероятно, ждет ценовая стагнация», — прогнозирует Доброхотова.

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Генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин не видит предпосылок для снижения цен на новостройки в России, так как не получится в ближайшие пару лет полностью заменить импортные товары и технику для строительства отечественными аналогами. «Несмотря на то, что многие материалы уже производятся в России, нам есть куда расти в плане оборудования и технологий. Поэтому строительство продолжит дорожать, что будет отражаться на ценах конечного продукта. Рост может составить порядка 5-7 процентов», — пояснил эксперт.

Специалисты предполагают, что продление льготной ипотеки поддержит спрос на новостройки в 2023 году. «Даже с учетом изменения ставки льготная ипотека останется самой доступной для большинства россиян», — убеждена управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее эксперты спрогнозировали, что главным драйвером для рынка недвижимости в России станет расширенная семейная ипотека. Также существенный вклад в развитие строительства жилья в стране внесет продление льготной ипотеки на новостройки, считают специалисты.

Полина Кислицына
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