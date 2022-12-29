Предсказано будущее рынка недвижимости в России

«Метр квадратный»: ключевым драйвером для рынка станут новые условия семейной ипотеки

Главным двигателем для рынка недвижимости в России станет расширенная семейная ипотека. Так считает директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, передают «Известия».

По словам Дусалеева, объем совершенных сделок с жильем дает возможность позитивно смотреть на перспективы рынка. «В том числе полагаем, что ключевым драйвером для рынка станут новые условия семейной ипотеки», — заявил он. Эксперт добавил, что существенный вклад в развитие строительства внесет и продление льготной ипотеки на новостройки.

Специалист отметил, что даже во время изменений в экономике страны девелоперы не перестают обращаться за разрешениями на строительство. В декабре 2022 года число таких запросов выросло на три процента по сравнению с декабрем 2021-го. В текущем году доля домов с отсрочкой ввода снизилась до 29 процентов.

Руководитель департамента стратегии и финансов экосистемы Петр Филиппов заявил, что говорить о сокращении инвестиций в недвижимость преждевременно, несмотря на общее снижение спроса в 2022 году. Эксперт считает этот тип инвестиций одним из самых интересных способов сохранить сбережения в текущей экономической ситуации. Потребность российских семей в улучшении жилищных условий сохраняется на уровне начала 2022 года, поэтому значительного спада на рынке в 2023 году не ожидается.

Ранее в декабре в России продлили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, но с измененной ставкой до восьми процентов годовых. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что при необходимости правительство пересмотрит ставку в 2023 году.