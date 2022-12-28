В России допустили изменение ставки по льготной ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин допустил возможность корректировки ставки по льготной ипотеке

Правительство России может рассмотреть возможность изменения ставки по льготной ипотеке на новостройки в 2023 году. Корректировку допустил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

«Мы договорились, что для всех мы сохранили ипотеку под восемь процентов, потому что инфляция выше. Но посмотрим, как будет идти в следующем году, если что — будем корректировать», — заявил Хуснуллин. В декабре программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2024 года, но с увеличенной на один процентный пункт ставкой.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России приступят к сворачиванию льготной ипотеки на новостройки. Глава государства отметил, что отказ от программы будет происходить плавно.

В декабре Центробанк предложил ограничить выдачу льготной ипотеки, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз. По словам главы департамента финстабильности регулятора Елизаветы Даниловой, принятие меры позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости.