Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:10, 9 января 2023Среда обитания

OBI сменила владельца третий раз за год

«Ведомости»: новым владельцем сети гипермаркетов OBI стала компания «Модуль-2»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сеть строительных гипермаркетов OBI сменила владельца третий раз за 2022 год. Новыми владельцами пяти юридических лиц российской сети стали компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Кочагин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сделка была закрыта 30 декабря 2022 года. «Модулю-2» принадлежит 90 процентов долей, а Кочагину — 10 процентов. Владелицей «Модуля-2» является президент Ассоциации оптовых и розничных рынков Марина Мидова.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сумма сделки составила не более 200-300 миллионов рублей. Он отметил, что сеть нуждается в инвестициях как для восстановления ассортимента и товарных запасов, так и для погашения накопленных долгов.

В 2022 году, в конце июля, OBI впервые сменила собственника. OBI GmbH продала компанию группе инвестиционно-строительных компаний МАХ после того, как заявила об уходе из России на фоне спецоперации. По словам одного из владельцев МАХ Йозефа Лиокумовича, сумма сделки составила всего 600 рублей из-за того, что сеть оказалась убыточной. В октябре OBI перешла ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский» и МОО «По противодействию коррупции». До передачи новому владельцу актив находился у посредника.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
Китай смягчил правила въезда для иностранцев
Правительство учредило стипендию для студентов за успехи в инженерном деле
Москвичам предрекли потепление
В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Артура Смольянинова
Эмили Ратаковски снялась в купальнике
В январе к Земле приблизится яркая комета
В Турции рассказали о получателях продукции по зерновой сделке
В ДНР заявили о попытках отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.