OBI сменила владельца третий раз за год

«Ведомости»: новым владельцем сети гипермаркетов OBI стала компания «Модуль-2»

Сеть строительных гипермаркетов OBI сменила владельца третий раз за 2022 год. Новыми владельцами пяти юридических лиц российской сети стали компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Кочагин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сделка была закрыта 30 декабря 2022 года. «Модулю-2» принадлежит 90 процентов долей, а Кочагину — 10 процентов. Владелицей «Модуля-2» является президент Ассоциации оптовых и розничных рынков Марина Мидова.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сумма сделки составила не более 200-300 миллионов рублей. Он отметил, что сеть нуждается в инвестициях как для восстановления ассортимента и товарных запасов, так и для погашения накопленных долгов.

В 2022 году, в конце июля, OBI впервые сменила собственника. OBI GmbH продала компанию группе инвестиционно-строительных компаний МАХ после того, как заявила об уходе из России на фоне спецоперации. По словам одного из владельцев МАХ Йозефа Лиокумовича, сумма сделки составила всего 600 рублей из-за того, что сеть оказалась убыточной. В октябре OBI перешла ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский» и МОО «По противодействию коррупции». До передачи новому владельцу актив находился у посредника.