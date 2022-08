OBI в России продали за 600 рублей

Новый владелец OBI в России Лиокумович рассказал о покупке бизнеса за ₽600 вместо €100 млн

Сеть гипермаркетов товаров для дома OBI в России была продана за 600 рублей. Об этом рассказал новый владелец бизнеса Йозеф Лиокумович в интервью Forbes.

Бизнесмен давно хотел приобрести компанию и в 2019 году вел переговоры о ее покупке. Он отметил, что до пандемии стоимость бизнеса оценивалась в 100 миллионов евро. Лиокумович считает, что сейчас «бизнес ушел за бесценок», и что планирует вкладывать в него много средств. Предприниматель называет компанию «экономически здоровой», но понимает, что «ее надо поставить на ноги».

Новый владелец рассказал, что до 2015 года российская сеть была очень успешной, но впоследствии стала приносить убытки вместо прибыли. В прошлом году они составили 2,5 миллиарда рублей, поделился он. Кроме того, у российской сети была задолженность больше 30 миллионов евро перед материнской компанией, которую уже урегулировала команда Лиокумовича.

Предприниматель планирует решить и остальные проблемы российской сети OBI и ставит перед собой цель сделать «более технологическую, более клиентоориентированную, эффективную компанию, которая станет заметным игроком на рынке DIY (Do It Yourself, "сделай сам", — прим. "Ленты.ру") России». Лиокумович также сообщил о потенциальном расширении — «открытии новых экономически здоровых магазинов».

При этом российская OBI, вероятно, скоро потеряет привычное для покупателей название, поскольку текущее руководство планирует ребрендинг в сентябре. Новый владелец бизнеса отметил, что с отсутствием старых вывесок компания ничего не потеряет, поскольку останется преемственность и качество. Руководство будет поддерживать российских производителей и музыкантов — Лиокумович указал, что, по его мнению, в российских магазинах должна играть российская, а не иностранная музыка.

О намерении продать российский бизнес OBI стало известно в конце апреля. Об этом заявили в ФАС, пообещав рассмотреть ходатайство в установленном порядке. OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В конце июля немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе MAX (40 процентов), контрольный пакет акций перешел Йозефу Лиокумовичу (60 процентов). Тогда отмечалось, что сумма сделки составила один евро.