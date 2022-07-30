OBI продала российский бизнес за один евро

Немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе MAX

Немецкая компания OBI GmH 27 подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им отечественной сети магазинов товаров для дома OBI. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на первом этапе 40 процентов долей компании перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК MAX), остальные 60 процентов — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Уточняется, что сумма сделки составила один евро.

О желании группы MAX приобрести российский бизнес OBI стало известно в конце апреля. Об этом заявили в ФАС, пообещав рассмотреть ходатайство в установленном порядке. OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года.