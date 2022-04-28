Магазины OBI захотели купить

Группа компаний MAX захотела приобрести сеть магазинов OBI

«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» захотела купить сеть магазинов товаров для дома OBI. Об этом сообщила федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.

«Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров», — заявил регулятор.

В апреле сообщалось, что немецкие владельцы планировали передать магазины в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

В марте 2022 года OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России. 26 апреля российские представители сети заявили, что к маю вновь откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а через неделю — в остальных регионах.

27 апреля открылась первая точка в столичном торговом центре «Авиапарк». В тот же день OBI опровергла возобновление работы в стране, связав ложную информацию с «пропагандой и внешними действиями со стороны России».