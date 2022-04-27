В Москве заново открылся первый магазин сети OBI

Магазин OBI в торговом центре «Авиапарк» возобновил свою работу с 27 апреля

Сеть гипермаркетов OBI возобновила работу торговых точек в России, первым открылся магазин в Москве на Ходынском поле, в торговом центре «Авиапарк», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Магазин открылся в 8 утра, уточняет агентство. Наплыва покупателей в первые минуты работы не наблюдалось. Ранее пресс-служба компании «ОБИ-Россия» предупредила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля. Остальные торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге планируется заново открыть к 1 мая. До 11 мая возобновят свою работу гипермаркеты в регионах.

Известно, что OBI проведет ребрендинг в России и сменит название — с разрешения штаб-квартиры в Германии. Концепция магазинов останется прежней.