Сеть магазинов OBI сменит название в России

Сеть гипермаркетов OBI проведет ребрендинг в России

Сеть хозяйственных гипермаркетов OBI проведет ребрендинг в России и сменит название. Об этом пресс-служба компании сообщила «Известиям».

Ребрендинг проведут с разрешения штаб-квартиры в Германии. Концепция магазинов останется прежней, однако другие подробности не сообщаются. «Команда нового собственника выберет название для компании. В течение какого времени это может произойти, пока сложно сказать», — заявили в пресс-службе.

Немецкая компания Obi GmbH, которая владеет сетью магазинов, решила передать российский бизнес в доверительное управление российскому инвестору, который в дальнейшем займется его развитием на территории страны. Магазины продадут с сохранением рабочих мест.

Ранее стало известно, что OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников. К 1 мая к прежнему режиму работы должны вернуться магазины в Москве и Санкт-Петербурге, до 11 мая свою деятельность возобновят все 27 гипермаркетов сети.