OBI продаст бизнес в России

Международная торговая сеть OBI продаст магазины в России бизнесмену Борису Любошицу

Немецкая компания Obi GmbH, которая владеет сетью хозяйственных магазинов, продаст свой бизнес в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Компания передаст российский бизнес в доверительное управление российскому инвестору, который в дальнейшем займется его развитием на территории страны — вероятно, с последующем отказом от товарного знака. Магазины продадут инвестору с сохранением рода деятельности и рабочих мест.

Как сообщил в беседе с изданием партнер участвующего в сделке адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, ретейлер передаст бизнес в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Информацию подтвердил представитель «Сезар консалтинг».

Сделка между Obi GmbH и Любошицем должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой. Соответствующее ходатайство будет направлено в ближайшее время.

OBI заявила о прекращении работы в России 8 марта. Компания выразила глубокую обеспокоенность «трагическим развитием и последствиями» действий России на территории Украины. Всего в России находятся 27 хозяйственных магазинов, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников.