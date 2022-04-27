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OBI опровергла возобновление работы магазинов в России

Сеть магазинов OBI опровергла возобновление работы в России

Фото: Stringer / DPA / Globallookpress.com

Сеть гипермаркетов OBI опровергла информацию о возобновлении работы торговых точек на территории России. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании в деловой соцсети LinkedIn (заблокирована на территории России).

«Мы узнаем из СМИ, что магазины OBI в России собираются открыть. Как было заявлено ранее, все наши торговые точки сети в стране закрыты, юридические лица переведены, а бренд больше не используется», — пояснила компания, подчеркнув, что не планирует напрямую или косвенно работать в России.

Представители OBI связали ложную информацию об открытии магазина в московском торговом центре «Авиапарк» с «пропагандой и внешними действиями со стороны России», на которые OBI не может повлиять. О возобновлении работы этого магазина российские СМИ сообщили утром 27 апреля.

Ранее пресс-служба компании «ОБИ-Россия» заявила, что торговые точки OBI заново откроются в Москве и Санкт-Петербурге к 1 мая, а 11 мая гипермаркет также начнет работать в регионах. Сеть проведет ребрендинг и сменит название на территории России с разрешения штаб-квартиры в Германии, концепция магазинов не изменится.

Александра Качан
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