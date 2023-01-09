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15:55, 9 января 2023Силовые структуры

В Петербурге неизвестные ограбили женщину-курьера и заперли ее в квартире

В Петербурге двое неизвестных отобрали у курьера два телефона и заперли ее в квартире

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двое неизвестных ограбили 50-летнюю женщину-курьера. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером 7 января потерпевшая приехала с доставкой в Петроградский район в квартиру дома № 2 на Гатчинской улице. Там на нее напали фигуранты, отобрали два мобильных телефона и заперли в квартире.

По факту происшедшего возбуждено дело. Отмечается, что хозяин квартиры рассказал, что сдал жилище на сутки. Нападавшим около 25–30 лет.

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался ограбить ломбард на проспекте Науки.

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Екатерина Власова
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