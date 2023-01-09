Россиянка запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег

Следователи проверят мать из Омска из-за стрима с плачущим ребенком и алкоголем в кадре

Следователи заинтересовались жительницей Омска, которая запускала в соцсетях стрим со своим плачущим ребенком, сигаретой и алкоголем в кадре, а также просила зрителей собрать деньги якобы на операцию сыну. Об инциденте сообщает региональное управление СК России.

Следователи сослались на сообщение во «ВКонтакте», согласно которому россиянка вела трансляцию с телефона, не обращая внимания на плач маленького ребенка. Также утверждается, что она была в состоянии алкогольного опьянения, громко включала музыку, курила в присутствии малыша, а ранее публиковала видео, на котором поила ребенка алкоголем и издевалась над ним.

Добавляется, что у девушки есть и другие дети. В ролике она говорила, что ее ребенок нуждается в операции. Органы опеки и попечительства якобы отказались реагировать на ситуацию, назвав стрим способом заработка.

Омское управление СК РФ проведет доследственную проверку по возможному неисполнению женщиной родительских обязанностей, будут проверены условия жизни семьи. Инцидентом заинтересовался и председатель СК России Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что жители Брянска нашли в мусорном контейнере тело младенца. Отмечается, что оно было завернуто в мусорный пакет.

