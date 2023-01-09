Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 9 января 2023Россия

Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере

Завернутое в пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Брянске

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере тело младенца. Об этом в понедельник, 9 января, пишет «БрянскToday».

Уточняется, что мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля «Гостиный дом» в Фокинском районе. Он был завернут в мусорный пакет. «Видимо, ребеночек погиб от холода», — приводит издание слова очевидца.

В декабре 2022 года в другом российском городе — Калининске Саратовской области — в лесополосе нашли тело младенца. Сообщалось, что в полицию обратилась одна из горожанок. Она попросила проверить 37-летнюю знакомую, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.

Еще один похожий инцидент произошел в сентябре. На западе Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело недоношенного мальчика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах
Стало известно о взрывах в Николаеве
У российского самолета вырвало дверь во время полета
В России обвалились продажи новых легковых автомобилей
Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт
Вице-президент Еврокомиссии прибыл на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.