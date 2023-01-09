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17:26, 9 января 2023Мир

В Италии усомнились в отправке новой партии оружия Украине

Repubblica: нехватка оружия вряд ли позволит Италии отправить помощь Украине до февраля

Фото: Reuters TV

Власти Италии вряд ли отправят Украине шестую партию оружия до февраля. О подобных сомнениях пишет газета La Repubblica.

Указ о поставке нового оружия Киева еще не готов, при этом изначально его планировали утвердить в декабре, затем в январе, а теперь Министерство обороны планирует сделать это в февраля. По данным газеты, если Рим выделит украинской стороны ракеты, то Италия рискует оказаться без должной защиты.

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Виктория Кондратьева
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