В Италии усомнились в отправке новой партии оружия Украине

Repubblica: нехватка оружия вряд ли позволит Италии отправить помощь Украине до февраля

Власти Италии вряд ли отправят Украине шестую партию оружия до февраля. О подобных сомнениях пишет газета La Repubblica.

Указ о поставке нового оружия Киева еще не готов, при этом изначально его планировали утвердить в декабре, затем в январе, а теперь Министерство обороны планирует сделать это в февраля. По данным газеты, если Рим выделит украинской стороны ракеты, то Италия рискует оказаться без должной защиты.