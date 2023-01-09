Россиянка зарезала бывшего супруга из-за оскорблений

В Нижегородской области 47-летняя женщина зарезала бывшего мужа из-за оскорблений

В Нижегородской области 47-летняя женщина зарезала 50-летнего бывшего мужа. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 2 января в квартире дома поселка Октябрьский фигурантка ударила ножом экс-супруга, нанеся смертельное ранение. Следователи выяснили, что мотивом стали оскорбления потерпевшего в адрес бывшей возлюбленной.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Женщина признала вину, сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области осудят женщину, повалившую на пол мужа и задушившую его руками.