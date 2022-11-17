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10:22, 17 ноября 2022Силовые структуры

Задушившую руками супруга во время ссоры россиянку осудят

В Волгоградской области осудят женщину, повалившую на пол мужа и задушившую его руками

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд рассмотрит дело 43-летней местной жительницы об убийстве 43-летнего супруга. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в сентябре супружеская пара поссорилась. Женщина повалила мужа на пол, сдавила руками шею и начала душить. Потерпевший скончался.

Россиянка сама рассказала обо всем полицейским и пожаловалась, что с мужем у них были неприязненные отношения. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Приморском крае женщина убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин

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Екатерина Власова
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