Задушившую руками супруга во время ссоры россиянку осудят

В Волгоградской области осудят женщину, повалившую на пол мужа и задушившую его руками

В Волгоградской области суд рассмотрит дело 43-летней местной жительницы об убийстве 43-летнего супруга. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в сентябре супружеская пара поссорилась. Женщина повалила мужа на пол, сдавила руками шею и начала душить. Потерпевший скончался.

Россиянка сама рассказала обо всем полицейским и пожаловалась, что с мужем у них были неприязненные отношения. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Приморском крае женщина убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин

