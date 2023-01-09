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19:47, 9 января 2023Культура

Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки доказательств

Суд отложил рассмотрение дела против рэпера Оксимирона из-за нехватки доказательств

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение административного дела против рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) из-за нехватки доказательств. Об этом сообщается на сайте суда.

Предварительное судебное заседание состоится 7 февраля, так как прокурор Адмиралтейского района города подал ходатайство об отложении разбирательства и необходимости предоставления дополнительных доказательств.

6 декабря стало известно, что в отношении хип-хоп-исполнителя возбудили административное дело. Решение о возбуждении дела об административном нарушении было принято в ходе проверки его песни «Ойда». В треке нашли «призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны».

Трек «Ойда» вышел 16 сентября 2022 года. В видео, снятом на улицах Санкт-Петербурга, хип-хоп-артист «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре. В треке Оксимирон также заявляет, что «убил в себе империю» и отправляется «назад в андерграунд».

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Марина Погосян
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