Макрон раскрыл парадокс Путина

The Telegraph: президент Франции Макрон рассказал о парадоксальности личности Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл парадоксальность личности лидера России Владимира Путина. Его слова приводит The Telegraph.

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал французский политик.

Ранее французские власти заявили о желании сохранить контакты с Россией. Отмечается, что дипломатические связи двух стран позволяют обмениваться мнениями и запросами.

До этого глава России не поздравил Макрона с днем рождения. Путин не планировал совершать такой звонок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.