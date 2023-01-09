В Совбезе заявили об отсутствии у россиян ненависти к украинцам

Патрушев назвал конфликт на Украине противостоянием США и Англии с Россией

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал конфликт на Украине военным противостоянием США и Англии с Россией. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что россиянам близки украинские традиции, и наоборот. «Наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных», — отметил секретарь Совбеза.

По его мнению, жители Украины должны понять, что страны Запада воюют их руками против России. «Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы», — считает Патрушев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы закончить на Украине конфликт, который начался еще в 2014 году. По его словам, на Западе предпочитали не говорить и не замечать ситуацию, сложившуюся «после госпереворота, спровоцированного Штатами».