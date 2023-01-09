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13:21, 9 января 2023Культура

В Кремле прокомментировали высказывания Смольянинова словами «ничего хорошего»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в словах Смольянинова нет «ничего хорошего»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Кремле прокомментировали высказывания актера Артура Смольянинова о готовности воевать на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в высказываниях артиста нет «ничего хорошего». При этом он отметил, что в словах Смольянинова должны разбираться соответствующие ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала признать актера иностранным агентом и назвала его предателем.

Причиной этому послужили высказывания артиста, который признался, что если бы ему пришлось идти воевать, то он бы был на стороне Вооруженных сил Украины. Также актер заявил, что ему безразлична дальнейшая судьба России — по его словам, ему «наплевать развалится она, не развалится».

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Евгений Шульгин
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