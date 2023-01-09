Мишустин заявил, что в России продлили госгарантию бесплатной медпомощи до 2025 года

Правительство продлило государственную гарантию бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года», — сказал политик во время совещания с вице-премьерами.

Программа предусматривает оказание высокотехнологичной и специализированной помощи россиянам. Кроме того, отметил Мишустин, увеличилось число видов доступных услуг. Также премьер-министр подчеркнул важность доступности бесплатной медицинской помощи для всех граждан страны вне зависимости от места проживания.

31 декабря 2022 года правительство России утвердило программу государственных гарантий по бесплатному оказанию гражданам медицинской помощи на 2023-й и на плановые 2024 и 2025 годы. В рамках программы устанавливаются виды медпомощи, условия ее предоставления, а также перечень заболеваний, при которых она оказывается бесплатно.