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22:46, 31 декабря 2022Россия

В России утвердили программу гарантий по бесплатной медпомощи

Правительство России утвердило программу госгарантий по бесплатному оказанию медпомощи

Фото: Pixabay

Правительство России утвердило программу государственных гарантий по бесплатному оказанию гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановые 2024 и 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

В рамках программы устанавливаются виды медпомощи условия ее предоставления, перечень заболеваний, при которых она оказывается бесплатно, а также базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Также программа определяет средние нормативы объема медицинской помощи, порядок и процедуру оплаты. Кроме того, в постановлении указаны требования к территориальным программам госгарантий по бесплатной медицинской помощи, а именно — определения порядка и условий ее предоставления.

С 1 июля в России изменился закон об обязательном медицинском страховании. Получить медицинскую помощь можно будет без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Марина Совина
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