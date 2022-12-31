В России утвердили программу гарантий по бесплатной медпомощи

Правительство России утвердило программу госгарантий по бесплатному оказанию медпомощи

Правительство России утвердило программу государственных гарантий по бесплатному оказанию гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановые 2024 и 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

В рамках программы устанавливаются виды медпомощи условия ее предоставления, перечень заболеваний, при которых она оказывается бесплатно, а также базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Также программа определяет средние нормативы объема медицинской помощи, порядок и процедуру оплаты. Кроме того, в постановлении указаны требования к территориальным программам госгарантий по бесплатной медицинской помощи, а именно — определения порядка и условий ее предоставления.

С 1 июля в России изменился закон об обязательном медицинском страховании. Получить медицинскую помощь можно будет без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).