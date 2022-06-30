Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России изменят правила получения медпомощи по ОМС

В России можно будет получить медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России с 1 июля вступят в силу изменения в законе об обязательном медицинском страховании. Получить медицинскую помощь можно будет без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Согласно тексту документа, теперь при обращении за медпомощью пациенты смогут «предъявить по своему выбору полис обязательного медицинского страхования на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении)».

На данный момент россияне должны предоставлять полис обязательного медицинского страхования при обращении за медицинской помощью. Исключения из правил составляют случаи оказания экстренной медпомощи.

Ранее заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин заявил, что в ряде частных клиник можно не платить за услуги при предъявлении полиса ОМС.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин оценил намерение глав G7 сфотографироваться «круче него»
Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США
Путин раскритиковал Джонсона за слова о «токсичной маскулинности»
Обвиняемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными
В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России
В России изменят правила получения медпомощи по ОМС
Путин заявил о не лучшем периоде отношений России со странами «Большой семерки»
Пасечник отреагировал на намерение Сирии признать ЛНР и ДНР
Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР
Психолог назвал способ получения удовольствия от работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.