Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике

Эксперт Акулин: в частных клиниках есть возможность получить бесплатное лечение по ОМС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин назвал способ получить медицинские услуги бесплатно в коммерческой клинике. Слова эксперта приводит агенство «Прайм»

Так, россияне могут обратиться за необходимыми услугами с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в те медучреждения, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Срок подачи заявки у клиник истекает 1 ноября каждого года, рассказал Акулин.

О наличии услуг, которые можно получить по ОМС, можно узнать на сайте клиники, а также на сайте ТФОМС региона. Чтобы получить лечение также необходимо получить направление от поликлиники по месту жительства, уточнил специалист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов, среди которых справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Bloomberg увидел готовность Евросоюза уступить Путину
Москвичи обнаружили «бункер» в столичном парке
Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике
В США заявили о невозможности победы Украины
Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины
В популярной сети фастфуда заметили российские напитки
CD Projekt Red рассказала о производстве нового «Ведьмака»
Bloomberg заявил о готовности Запада уступить Путину
СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян
Корабли НАТО вошли в порт Хельсинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.