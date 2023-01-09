Россиянам назвали способ вернуться в рабочий ритм после каникул

Психолог Елена Перминова посоветовала после каникул устраивать отпускные вечера

Психолог Елена Перминова посоветовала россиянам после длительных новогодних каникул вливаться в работу постепенно и устраивать отпускные вечера. Способ вернуться в рабочий ритм после отдыха она назвала в беседе с Ura.ru.

По словам Перминовой, начинать работу после отдыха нужно по возможности с не самых важных задач, выполнить которые будет несложно. «Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима», — пояснила психолог.

Это, в частности, важно для страдающих от постотпускной депрессии людей, побывавших в теплых краях. «Сегодня немножко поработали, завтра чуть больше добавили и послезавтра еще чуть больше. Тогда человек избегает большой нагрузки», — сказала Перминова.

Однако, признала она, бывает, что род деятельности предполагает полное включение в работу и большой объем задач с первого дня. В таком случае Перминова посоветовала уравновешивать свое состояние «отпускными вечерами». «Следует проводить досуг, как было в отпуске. Это не значит, что до трех ночи гулять с друзьями. Нужно чем-то себя порадовать, то есть сходить в кино, в ресторан или кафе, встретиться с друзьями», — заключила специалистка.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский посоветовал россиянам возвращаться в привычный режим с помощью приятных развлечений и необычных занятий. Врач считает, что повысить уровень концентрации и ударно начать трудовые будни помогут секс, видеоигры и изучение иностранных языков.