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18:34, 8 января 2023Забота о себе

Россиянам посоветовали возвращаться в привычный режим с помощью секса и видеоигр

Клинический психолог Самбурский: секс и видеоигры помогут ударно начать трудовые будни

Фото: 4 PM production / shutterstock

Клинический психолог Станислав Самбурский посоветовал россиянам возвращаться в привычный режим с помощью приятных развлечений и необычных занятий. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач считает, что повысить уровень концентрации и ударно начать трудовые будни помогут секс, видеоигры, изучение иностранных языков.

«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — объяснил психолог важность регулярной сексуальной близости.

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Сложные уровни в видеоиграх, по его словам, делают геймера более внимательным и сконцентрированным. А изучение языков способствует более эффективной обработке и запоминанию информации, уверен Самбурский.

По мнению психолога, крайне важно ежедневно давать мозгу работу: например, разгадывать кроссворды, читать книги, заниматься спортом. Принципиально, по его словам, каждый раз делать что-то немного новое. «Если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по другим, непривычным маршрутам, он [мозг] непременно станет работать намного эффективнее», — подвел итог врач.

Его коллега, психолог Юлия Графова, в беседе с «Лентой.ру» призвала россиян не перегружать себя в первые дни после продолжительного отдыха. По ее мнению, целесообразно составить план задач перед выходом на работу.

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Екатерина Лобанова
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