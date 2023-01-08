Россиянам посоветовали возвращаться в привычный режим с помощью секса и видеоигр

Клинический психолог Самбурский: секс и видеоигры помогут ударно начать трудовые будни

Клинический психолог Станислав Самбурский посоветовал россиянам возвращаться в привычный режим с помощью приятных развлечений и необычных занятий. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач считает, что повысить уровень концентрации и ударно начать трудовые будни помогут секс, видеоигры, изучение иностранных языков.

«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — объяснил психолог важность регулярной сексуальной близости.

Сложные уровни в видеоиграх, по его словам, делают геймера более внимательным и сконцентрированным. А изучение языков способствует более эффективной обработке и запоминанию информации, уверен Самбурский.

По мнению психолога, крайне важно ежедневно давать мозгу работу: например, разгадывать кроссворды, читать книги, заниматься спортом. Принципиально, по его словам, каждый раз делать что-то немного новое. «Если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по другим, непривычным маршрутам, он [мозг] непременно станет работать намного эффективнее», — подвел итог врач.

Его коллега, психолог Юлия Графова, в беседе с «Лентой.ру» призвала россиян не перегружать себя в первые дни после продолжительного отдыха. По ее мнению, целесообразно составить план задач перед выходом на работу.