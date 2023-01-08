Психолог дал россиянам совет по возвращению на работу после праздников

Психолог Графова рекомендовала перед выходом на работу составить план задач

Перед выходом на работу после новогодних праздников человеку целесообразно составить план задач, рекомендовала психолог Юлия Графова. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам несколько советов по возвращению на работу после продолжительного отдыха.

Первый совет — это относиться к рабочему процессу и себе в рабочем процессе с пониманием и принятием Юлия Графова психолог

«Не нужно ставить себе сверхцели — выйти в первый день на работу и совершить трудовой подвиг. Человеку нужно время для раскачки, которая будет происходить от трех до пяти дней. Это нормально. Первая неделя после таких активных праздников будет замедленная у всех, потому что нужно перестраивать режим», — сообщила Графова.

Психолог отметила, что не нужно себя винить за то, что в первый день после выходных не хочется работать.

Нужно понять, что таких же, как вы — весь коллектив Юлия Графова психолог

«После новогодних выходных, тем более они не такие большие, есть момент недоотдыхания. Потому что физиологически наш организм устроен так, что отдых у него начинается только спустя 21 день нахождения в отпуске. А спустя 10 дней — организм будет стрессовать. Поэтому нужно дать себе время», — сказала Графова.

Также психолог убеждена, что человеку не следует себя готовить к работе за несколько дней.

«Иначе человек будет и не отдыхать, и не работать. И он не сможет получить полноценного удовольствия от процесса здесь и сейчас. Единственное, можно с вечера, перед тем, как выйти на работу, подготовить одежду и подумать, чем человек хочет завтра заняться», — посоветовала она.

Ранее россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время 25 процентов респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.