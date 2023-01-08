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07:03, 8 января 2023Забота о себе

Психолог дал россиянам совет по возвращению на работу после праздников

Психолог Графова рекомендовала перед выходом на работу составить план задач

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Перед выходом на работу после новогодних праздников человеку целесообразно составить план задач, рекомендовала психолог Юлия Графова. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам несколько советов по возвращению на работу после продолжительного отдыха.

Первый совет — это относиться к рабочему процессу и себе в рабочем процессе с пониманием и принятием

Юлия Графовапсихолог

«Не нужно ставить себе сверхцели — выйти в первый день на работу и совершить трудовой подвиг. Человеку нужно время для раскачки, которая будет происходить от трех до пяти дней. Это нормально. Первая неделя после таких активных праздников будет замедленная у всех, потому что нужно перестраивать режим», — сообщила Графова.

Психолог отметила, что не нужно себя винить за то, что в первый день после выходных не хочется работать.

Нужно понять, что таких же, как вы — весь коллектив

Юлия Графовапсихолог

«После новогодних выходных, тем более они не такие большие, есть момент недоотдыхания. Потому что физиологически наш организм устроен так, что отдых у него начинается только спустя 21 день нахождения в отпуске. А спустя 10 дней — организм будет стрессовать. Поэтому нужно дать себе время», — сказала Графова.

Также психолог убеждена, что человеку не следует себя готовить к работе за несколько дней.

«Иначе человек будет и не отдыхать, и не работать. И он не сможет получить полноценного удовольствия от процесса здесь и сейчас. Единственное, можно с вечера, перед тем, как выйти на работу, подготовить одежду и подумать, чем человек хочет завтра заняться», — посоветовала она.

Ранее россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время 25 процентов респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.

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Алена Шевченко
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