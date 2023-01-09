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13:19, 9 января 2023Мир

Песков оценил влияние военных поставок Украине на ход конфликта

Песков заявил, что военные поставки Запада для Украины принципиально ничего не изменят

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военные поставки Запада для Украины не повлияют на ход военного конфликта, оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки — они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений», — заявил он.

Тем не менее, по мнению политика, военная помощь Киеву принципиально ничего не изменит. Более того, западное вооружение только продлит страдание украинского населения.

«И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны», — подытожил Песков.

Ранее он прокомментировал слухи о переговорах Москвы с Европейским союзом (ЕС) по украинскому конфликту. По его словам, сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак участвует в таких переговорах, являются «очередной уткой».

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Виктория Кондратьева
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