Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 9 января 2023Мир

В Кремле опровергли переговоры с ЕС по Украине

Песков опроверг переговоры замглавы администрации президента Козака с ЕС по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) по поводу Украины, — это «очередная утка». Так информацию о якобы ведущихся переговорах опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией», — пояснил Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не слышал, чтобы в России подобный вариант урегулирования конфликта.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами было заключено перемирие, а на границе Южной и Северной Кореи, проведенной по 38-й параллели, была создана демилитаризованная зона шириной в 4 километра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
Песков оценил влияние военных поставок Украине на ход конфликта
В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии
В Кремле отреагировали на протесты в Бразилии
Ледяная скульптура сотрудника ГИБДД напугала пьяных водителей в Башкирии
В Кремле опровергли переговоры с ЕС по Украине
Россиянка едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому
Сбежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Сеула
В подмосковном небе заметили редкое природное явление
Названы районы Москвы с сильнее всего подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.