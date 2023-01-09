В Кремле опровергли переговоры с ЕС по Украине

Песков опроверг переговоры замглавы администрации президента Козака с ЕС по Украине

Сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) по поводу Украины, — это «очередная утка». Так информацию о якобы ведущихся переговорах опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией», — пояснил Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не слышал, чтобы в России подобный вариант урегулирования конфликта.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами было заключено перемирие, а на границе Южной и Северной Кореи, проведенной по 38-й параллели, была создана демилитаризованная зона шириной в 4 километра.