В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО

Депутат Чепа не слышал, чтобы в России обсуждался «корейский сценарий» завершения СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о том, что не слышал, чтобы в России обсуждался «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий.

По словам политика, Москва рассматривает несколько вариантов завершения конфликта, среди которых проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

«Я не слышал, чтобы обсуждался такой вариант. По тому, как в дальнейшем будет завершаться СВО, сейчас трудно сказать. Тут могут быть разные варианты. Какой из вариантов будет лучшим, я сейчас не готов гадать», — заявил Чепа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.