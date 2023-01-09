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10:12, 9 января 2023Бывший СССР

Украина столкнулась с нехваткой советских трансформаторов

FT: глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о дефиците советских трансформаторов на Украине

Фото: Shutterstock

Украине не хватает советских трансформаторов, без которых невозможно восстановить энергетическую инфраструктуру страны, заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью Financial Times. По его словам, республике особенно не хватает трансформаторов на 750 киловольт весом до 200 килограммов каждый.

«За первые восемь месяцев боевых действий Украина не так сильно пострадала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов. Но сейчас они крайне необходимы», — сказал Кудрицкий.

В публикации также отмечается, что хотя некоторые страны и передали Киеву необходимое советское оборудование, из-за воздушных ударов их также требуется восстанавливать.

Накануне замглавы Госспецсвязи Украины Виктор Жора, руководящий операциями по кибербезопасности в стране, указал на эффективность российских кибератак на объекты критической инфраструктуры.

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Василий Мека
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