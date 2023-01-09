В ОБСЕ заявили о значительном росте торговли людьми из-за ситуации на Украине

В ОБСЕ заявили о значительном росте торговли людьми после обострения ситуации на Украине

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявила о значительном росте торговли людьми после обострения ситуации на Украине. Ее цитирует немецкий телеканал Tagesschau.

Она отметила, что на 600 процентов увеличилось количество запросов в интернете на изображения порнографического характера и сексуальные услуги украинских женщин и детей. Кроме того, возросло число случаев торговли беременными. Как утверждает генсек ОБСЕ, жертв заманивали ложными обещаниями в сети, они подвергаются насилию в частном жилье принимающих государств, в ином случае их перехватывали работающие под прикрытием торговцы людьми прямо на границе.

«В этом часто замешана организованная преступность. Эти преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате боевых действий», — рассказала она. Шмид подчеркнула, что преступники часто остаются безнаказанными, так как удается выявить менее одного процента пострадавших.

Ранее в Еврокомиссии призвали усилить борьбу с торговцами людьми. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что необходимо внедрить более строгие правила для предотвращения и борьбы с таким видом преступности. Она предложила ввести уголовное наказание за сознательное использование услуг, которые получены в результате эксплуатации жертв торговли людьми.