Врач дала россиянам советы на первый рабочий день после новогодних праздников

Врач Соломатина посоветовала в первый рабочий день после праздников отказаться от кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних праздников. Ее слова приводит RT.

Специалист отметил, что в праздники происходит набор лишнего веса, накопление жидкости, вяло работает кишечник. По ее словам, пищеварительная система испытывает нагрузки и падает уровень энергии.

В первый рабочий день врач посоветовала не употреблять кофе, а сделать выбор в пользу зеленого чая. Она пояснила, что в данном напитке, помимо кофеина, содержатся антиоксиданты, которые помогают организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

Диетолог порекомендовала также добавить к чаю цитрусовые, ложку меда или имбирь, который усиливает кровообращение. «Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец», — сказала она.

Соломатина подчеркнула, что придаст бодрости кусочек горького шоколада, а лучше, если в его составе будет перец. Кроме того, она посоветовала в течение дня каждые полчаса пить по несколько глотков воды.

Ранее Соломатина рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее.

