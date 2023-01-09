Убивший мать и сестру мужчина мог страдать манией преследования

Застреливший мать и сестру и покончивший с собой мужчина мог страдать манией преследования

Застреливший мать и сестру и покончивший с собой в квартире на юго-западе Москвы мужчина мог страдать манией преследования. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, в 2020 году фигурант рассказывал знакомым, что его сестра сначала убила их отца, затем бабушку и теперь хочет расправиться с ним. В 2015 году отца нашли мертвым, а когда было опознание, мужчина якобы заметил на теле множество гематом. Причиной смерти умершего стала сердечная недостаточность.

Кроме того, злоумышленник считал, что сестра мстит ему за обиды из детства. Ведь он рассказывал родственникам, что девушка занималась сексом с иностранцем на Кипре.

По историям убийцы, в смерти бабушки также виновата сестра. Она кормила пожилую родственницу шоколадом, зная, что у нее диабет. Таким образом фигурант был уверен, что сестра хочет лишить его наследства, и такие подозрения стали возможным мотивом преступления.

Ранее стало известно, что 8 января мужчина начал стрелять по матери и сестре. От ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого предполагаемый убийца поджег жилье и покончил с собой. Заведено дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») Уголовного кодекса РФ.