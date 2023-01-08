После двойного убийства на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

СК РФ сообщил, что после двойного убийства на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

После двойного убийства на юго-западе Москвы следователи возбудили уголовное дело, утверждают в столичном управлении Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что горожанин начал стрелять по матери и сестре. В итоге от ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого предполагаемый убийца, как уточняется, поджег жилье и покончил с собой.

Ранее в столичных правоохранительных органах сообщали, что трое человек, чьи тела нашли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, могли быть убиты заранее. По словам инсайдера, взрыв, который произошел в квартире перед возгоранием, также может быть связан с действиями убийцы.

Пожар в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошел днем 8 января — тогда соседи услышали взрыв на 14-м этаже. После этого начался пожар.