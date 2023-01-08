Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 8 января 2023Силовые структуры

После двойного убийства на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

СК РФ сообщил, что после двойного убийства на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

После двойного убийства на юго-западе Москвы следователи возбудили уголовное дело, утверждают в столичном управлении Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что горожанин начал стрелять по матери и сестре. В итоге от ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого предполагаемый убийца, как уточняется, поджег жилье и покончил с собой.

Ранее в столичных правоохранительных органах сообщали, что трое человек, чьи тела нашли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, могли быть убиты заранее. По словам инсайдера, взрыв, который произошел в квартире перед возгоранием, также может быть связан с действиями убийцы.

Пожар в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошел днем 8 января — тогда соседи услышали взрыв на 14-м этаже. После этого начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке
Россиянам назвали способ влиться в рабочий график после новогодних праздников
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУ
Роналду снял 17 комнат в небоскребе Эр-Рияда
Волочкова села на шпагат в бикини и развеселила пользователей сети
После двойного убийства на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело
В США порассуждали об условиях передачи тяжелых вооружений для Украины
Вучич связал наплыв агентов западных спецслужб с обострением в Косово
Российские ПВО сбили три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.