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13:06, 9 января 2023Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с министром просвещения

Песков анонсировал встречу Путина с министром просвещения Кравцовым

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым 9 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня он встречается с Сергеем Кравцовым, министром просвещения, для обсуждения всех главных программ, которые реализуются министерством просвещения — это капремонт школ, детские сады, это и оснащение всех школ», — анонсировал официальный представитель Кремля. Помимо этого, на встрече обсудят итоги работы министерства за год.

Песков добавил, что 3 января Путин провел рабочую встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

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Варвара Родикова
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