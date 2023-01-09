В Болгарии проверят законность решения властей о военной помощи Украине

В Болгарии решение об оказании военной помощи Украине проверят на соответствие конституции

Конституционный суд (КС) Болгарии проверит на соответствие конституции решение властей об оказании военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике суда.

«КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине», — сказано в документе.

Ранее Болгария начала военные поставки оружия, боеприпасов и техники в интересах Вооруженных сил Украины. Эту информацию подтвердил начальник генштаба болгарского Минобороны Эмил Ефтимов. «Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — заявил высокопоставленный офицер.