Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 9 января 2023Мир

В Болгарии проверят законность решения властей о военной помощи Украине

В Болгарии решение об оказании военной помощи Украине проверят на соответствие конституции

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Конституционный суд (КС) Болгарии проверит на соответствие конституции решение властей об оказании военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике суда.

«КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине», — сказано в документе.

Ранее Болгария начала военные поставки оружия, боеприпасов и техники в интересах Вооруженных сил Украины. Эту информацию подтвердил начальник генштаба болгарского Минобороны Эмил Ефтимов. «Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — заявил высокопоставленный офицер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Опубликован список погибших в результате крушения Ан-2 россиян
Девушке пришлось покраситься в синий после осветления волос в домашних условиях
Любовь к экстремальным диетам связали с нехваткой секса и проблемами с психикой
Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье
ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина
В Болгарии проверят законность решения властей о военной помощи Украине
Лариса Долина ответила на критику за танец в короткой юбке
Мужчина отправился в тюрьму за убийство 40-летней давности
В ГД внесли закон о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним
Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в голову во время гонки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.