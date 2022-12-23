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15:50, 23 декабря 2022Мир

Болгары начали военные поставки на Украину

В Минобороны Болгарии подтвердили начало поставок оружия и боеприпасов для ВСУ

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Болгария начала военные поставки оружия, боеприпасов и техники в интересах Вооруженных сил Украины. Данную информацию подтвердил начальник генштаба болгарского Минобороны Эмил Ефтимов, сообщает ТАСС.

«Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — заявил высокопоставленный офицер.

9 декабря стало известно, что Болгария решила впервые направить военную помощь Украине. Хотя список вооружений засекречен, правительственные чиновники заявили, что пакет помощи будет включать в основном легкое вооружение, боеприпасы и технику советского производства.

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Дмитрий Сотак
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