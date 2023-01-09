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14:47, 9 января 2023Экономика

Банк России представил новые способы расчетов между странами

«Ъ»: ЦБ представил две модели международных расчетов с цифровым рублем

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Банк России в первом квартале планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. ЦБ представил две модели, которые могут быть приняты за базовый вариант, пишет «Коммерсантъ».

Согласно первому, страны заключают отдельные двухсторонние соглашения об интеграции платформ цифровых валют между собой. Платформы каждой из стран обеспечивают конвертацию и передачу форматов между государствами по согласованным правилам.

Вторая модель — подключение страны к единой интеграционной платформе, которая дает возможность на основе единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров считает, что первая схема более простая с точки зрения реализации, но менее перспективная. Вторая схема — это более «продвинутый» вариант, отметил он.

Ранее в ЦБ говорили, что в апреле 2023 года начнется «пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков». В первом этапе тестирования технологии уже принимают участие 12 банков.

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Платон Щукин
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