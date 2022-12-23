Назван срок запуска цифрового рубля в России

Депутат Аксаков: законопроект о цифровом рубле могут внести в Госдуму до конца года

Процесс запуска в России цифровой национальной валюты может начаться уже в последние дни этого года. ЦБ вместе с банками тестируют новую технологию, проведение реальных операций, вероятно, стартует во втором квартале 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект о цифровом рубле может быть внесен в Госдуму до конца года — такой срок назвал депутат, глава финансового комитета нижней палаты парламента Анатолий Аксаков. В ЦБ заверили, что уход крупных поставщиков ПО не оказал влияния на работу по созданию и тестированию платформы цифрового рубля.

В апреле 2023 года начнется «пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков», отметил регулятор. В конечном итоге все банки предоставят возможность гражданам и компаниям работать с цифровым рублем. Клиенты смогут проводить операции с ним в мобильном приложении банка, пояснил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации корпорации «Дом.РФ» Николай Козак.

Среди проблем участники рынка отмечают то, что пока не определены требования к уровню защиты информации. Как следствие — банки не знают, какой бюджет они должны заложить на внедрение цифрового рубля на 2023 год.

Ранее сообщалось, что в первом этапе тестирования технологии уже принимают участие 12 банков.