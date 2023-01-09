Эмили Ратаковски снялась в купальнике

Модель Эмили Ратаковски показала фигуру в красном бикини и спущенных джинсах на пляже

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе на отдыхе и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На первой фотографии 31-летняя знаменитость позирует на пляже в спущенных джинсах, демонстрируя фигуру в красном бикини. На втором опубликованном кадре манекенщица запечатлена в том же купальнике среди пальм.

Данная публикация набрала около 560 тысяч лайков. Поклонники оценили фотосессию звезды, отметив, что она находится в отличной форме. «Выглядишь отлично», «Шикарная девушка», «Спасибо, что показываешь такие элегантные образы», «Чудесная русалка с великолепным телом», «Королева джунглей», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Эмили Ратаковски рассказала о резкой потере веса. В эфире нового выпуска ее подкаста High Low, гостьей которого стала американская актриса ливанского происхождения Миа Халифа, знаменитость рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов. «Я думаю, что в моем теле все еще живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса. Недавно я похудела до 100 фунтов (45 килограммов), и это было очень-очень страшно», — призналась она.