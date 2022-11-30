Эмили Ратаковски рассказала о резком похудении

Модель Эмили Ратаковски рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски рассказала о резкой потере веса. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем подкасте High Low.

В эфире нового выпуска, гостьей которого стала американская актриса ливанского происхождения Миа Халифа, знаменитость рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов. «Я думаю, что в моем теле все еще живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса. Недавно я похудела до 100 фунтов (45 килограммов), и это было очень-очень страшно», — призналась она.

При этом манекенщица отметила, что после перенесенного стресса снова набрала вес. «Для меня теперь правила игры изменились. Я вернула свои формы, и я снова счастлива», — заявила звезда.

В августе сообщалось, что Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Известно, что ранее манекенщица носила волосы чуть ниже плеч, однако теперь нарастила длинные пряди до пояса.