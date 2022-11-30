Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 30 ноября 2022Ценности

Эмили Ратаковски рассказала о резком похудении

Модель Эмили Ратаковски рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски рассказала о резкой потере веса. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем подкасте High Low.

В эфире нового выпуска, гостьей которого стала американская актриса ливанского происхождения Миа Халифа, знаменитость рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов. «Я думаю, что в моем теле все еще живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса. Недавно я похудела до 100 фунтов (45 килограммов), и это было очень-очень страшно», — призналась она.

При этом манекенщица отметила, что после перенесенного стресса снова набрала вес. «Для меня теперь правила игры изменились. Я вернула свои формы, и я снова счастлива», — заявила звезда.

В августе сообщалось, что Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Известно, что ранее манекенщица носила волосы чуть ниже плеч, однако теперь нарастила длинные пряди до пояса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО
В НАТО захотели меньше зависеть от Китая
Переехавшая в Барселону девушка назвала различия между россиянами и испанцами
Захарова указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на Украине
Представитель экс-солистки «Тату» ответила на слова об опасности группы
Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
В США раскрыли сумму предоставленной помощи Украине
Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.