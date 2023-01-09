Российский хирург раскрыла секрет схожести Решетовой и Самойловой

Хирург Петраш: Оксана Самойлова и Анастасия Решетова прибегали к коррекции губ филлерами

Пластический хирург раскрыла секрет схожести во внешностях модели Анастасии Решетовой и предпринимательницы Оксаны Самойловой. На эту тему Надежда Петраш высказалась в интервью StarHit.

Российский врач проанализировала черты лица знаменитостей и пришла к выводу, что они регулярно прибегают к коррекции губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты в технике «плоский бант», которая выворачивает внутренние поверхности губ наружу. Кроме того, манекенщицы корректировали углы челюсти, подбородки и скуловые зоны, считает эксперт.

По словам доктора, бывшая возлюбленная Тимати и жена Джигана также могли обращаться к эндоскопическому лифтингу лба, так как их брови расположены выше надбровных дуг, а край внешнего уголка глаза поднят высоко относительно внутреннего угла. «В заключение можно отметить, что Оксана с Анастасией прибегают к инъекциям ботокса», — заключила медик.

В октябре Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. В беседе с журналисткой Надеждой Стрелец она рассказала, что склонна к набору веса, поэтому всю жизнь следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. По ее словам, в один момент она перестала следовать диете и ходить в спортивный зал, после чего набрала девять лишних килограммов за год.

