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05:03, 9 января 2023Экономика

«Роснефть» захотела поставлять газ для проекта «Газпрома»

«Ъ»: «Роснефть» хочет поставлять газ для проекта «Газпрома» «Сила Сибири 2»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Компания «Роснефть» хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта «Газпрома» — газопровода «Сила Сибири 2». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, нефтекомпания обладает запасами в 1,5 триллиона кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода. «Роснефть» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании, отмечает издание.

Как отмечает «Коммерсантъ», 20 декабря 2022 года Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с «Газпромом» проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что котировки «Роснефти» обновили максимум за 1,5 месяца на новости о выплате промежуточных дивидендов в размере 20,39 рубля за акцию.

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Юлия Мискевич
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