Акции «Роснефти» обновили полуторамесячный максимум на новости о дивидендах

Котировки «Роснефти» обновили максимум за 1,5 месяца на новости о выплате дивидендов

Котировки «Роснефти» обновили максимум за 1,5 месяца на новости о выплате промежуточных дивидендов в размере 20,39 рубля на акцию, сообщает «Интерфакс».

На Московской бирже к 12:10 цена акций «Роснефти» выросла на 1,7 процента, до 349,1 рубля, объем торгов превысил 302,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании приняли решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 20,39 рубля на акцию, суммарно 216 миллиардов рублей.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50 процентов чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1 процента год к году, до 432 миллиардов рублей.

В сентябре 2022 года «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 миллиарда рублей (23,63 рубля на акцию). Таким образом, с учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 миллиарда рублей (41,66 рубля на акцию).

Промежуточные дивиденды «Роснефти» будут выплачены держателям акций до 16 февраля 2023 года.