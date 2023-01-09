Число пострадавших в результате крушения Ан-2 в НАО увеличилось

Число пострадавших в результате крушения Ан-2 увеличилось до десяти

Число пострадавших в результате крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) увеличилось до десяти: девять пассажиров и пилот. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Бездудный на заседании оперативного штаба в понедельник, 9 января. Его заявление приводится на сайте местной администрации.

Все раненые находятся в сознании. В поселковой амбулатории им окажут необходимую помощь, добавил Бездудный.

«В амбулатории Каратайки есть врач общей практики, фельдшер и две медсестры, также есть все необходимое для оказания неотложной помощи и мобилизации травмированных. Тяжелых пациентов разместят в амбулатории, с легкими травмами — в интернате», — заявили власти НАО.

Губернатор сообщил также, что, как только позволят метеоусловия, в район происшествия отправятся два вертолета со спасателями и медиками на борту. Все они сейчас находятся в полной готовности в аэропорту Нарьян-Мара.

О ЧП стало известно ранее 9 января. Ан-2, на борту которого находилось 12 человек, совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. По предварительным данным, крушение произошло из-за обледенения самолета.

Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).